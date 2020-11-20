حلبية: تقدمنا بمذكرة للعب الموسم الجديد على استاد المصري في بورسعيد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، إن إدارة النادي تقدمت بمذكرة للعب مباريات الموسم الكروي الجديد على استاد النادي في بورسعيد.

وأضاف "حلبية"، بكلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد لتقديم اللاعبين الجدد الذين جرى التعاقد معهم للانضمام لصفوف الفريق اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد، أنهم يسعون للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، متسائلا: ما المانع في اللعب على استاد المصري مادام لن تتواجد جماهير، مؤكدا على أن اللعب في الاسماعيلية سيكون البديل، بالرغم أنهم يواجهون مشكلة مالية كبيرة في السفر والاقامة واللعب في محافظات أخرى.

واقتصر حضور المؤتمر على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، في ظل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وباقي الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

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