أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أنهت إدارة نادي وادي دجلة، اتفاقها مع إدارة الأهلي، حول التفاصيل المادية بشأن انتقال أحمد رمضان "بيكهام" لصفوف القلعة الحمراء.

وأكد مصدر مقرب من بيكهام في تصريحات صحفية، أن الاتفاقات المادية بين إدارة الفريقين حسمت ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة، وذلك بسبب تمسك الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالحصول على خدمات بيكهام، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وقال المصدر: "سيحصل فريق وادي دجلة على 12 مليون جنيه قيمة الصفقة، وذلك على قسطين، حيث ستكون قيمة كل قسط 6 ملايين جنيه، وعرضت ادارة القلعة الحمراء دفع قيمة الصفقة على 3 أقساط، إلا أن إدارة دجلة تمسكت بدفعه على قسطين.


يذكر أن فريق وادي دجلة قد طلب في وقت سابق الحصول على خدمات محمد شريف وصلاح محسن ضمن الصفقة على سبيل الإعارة و6 ملايين جنيه، لكن الأهلي رفض العرض بسبب التمسك بالثنائي.

 

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