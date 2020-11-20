بهذه الطريقة.. هبة عبدالغني تروج لمسلسل "وادي الجن"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوقت الفنانة هبة عبدالغني محبيها لمسلسلها الجديد والذى يحمل اسم "وادي الجن".

حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت : مسلسل وادي الجن 2020 على منصة viu .. قريباً.

وحرص الكثير من جمهورها على تهنئتها ومن أبرز التعليقات :" مبروك ربنا يوفقك".

يشار إلى أن آخر أعمال هبة عبدالغني  ‎مسلسل " فرصة ثانية" والتي تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و ايتن عامر و دياب و هبة عبدالغني ، وعمرو الشناوي و و سارة الشامي و محمود البزواي و احمد الشامي و محمد جمعة و نهال عنبر و احمد النجار ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

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