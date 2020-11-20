حلبية: المحافظة تقوم بتدبير مقدم دفعة الشركة المنفذة لاستاد المصري الجديد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
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قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، إنهم ينتظرون مقدم الدفعة المالية للشركة المنفذة لمشروع تطوير منطقة استاد النادي المصري لكي تبدأ الشركة المنفذة أعمال التطوير وإنشاء الاستاد الجديد، لافتا إلى أن المحافظة تقوم بتدبير الموارد المالية اللازمة للدفعة الأولى.

وأكد "حلبية"، بكلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد لتقديم اللاعبين الجدد الذين جرى التعاقد معهم للانضمام لصفوف الفريق اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد، أنهم بذلوا مجهود غير طبيعي وغير معلن بداية من تصميمات المشروع وتعديلها والمتابعة مع الشركة المنفذة والشركة المشرفة على التنفيذ، حتى صدور قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الذي يثقون كامل الثقة في تنفيذه.

واقتصر حضور المؤتمر على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، في ظل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وباقي الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

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