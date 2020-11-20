مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تابع الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم من مدينة حلايب ابورماد، استكمال اعمال القافله البيطريه التابعة لجامعة القاهرة وبحضور ا د عادل عبد الباسط رئيس قسم الباطنه والدكتور فايز عوض الله رئيس قسم الامراض المعديه والدكتور ابراهيم عبدالله مدرس الجراحه والدكتور محمد بحر مدرس مساعد بقسم الجراحه لكليه الطب البيطري جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه تم علاج ٣٦٣ عدد راس ماعز واغنام وجمال وعدد١٩٦ راس ماعز واغنام وجمال تم علاجهم وصرف ادويه بالمجان وتم اجراء ٨ عملية جراحية وفتح خراريج وتنظيف الضرع لحالات ماعز واغنام وكذلك يتم الرش والتطهير ورش الحيوانات للقضاء على الحشرات والطفليليات الخارجيه.

وأوضح مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن القافله تقوم بتقديم الخدمات مجانا وذلك لتخفيف العپء عن اهالينا في مدن الجنوب الذى يعد البوابة الجنوبية لجمهورية مصر العربية.
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)
مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر يتابع أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بالجنوب (صور)

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