السكة الحديد يتعاقد مع عفروتو لاعب الأهلي



ووقّع لاعب الأهلي والمقاولون العرب والرجاء المطروحى السابق علي عقود إنضمامه لنادي السكة الحديد - أقدم الأندية المصرية - في حضور الدكتور محمد عيد رئيس النادي، ومحمد نافع ونبيل كمال المشرفان على الفريق، و جمعة مشهور المدير الفني ومحمد جمال مدير الكرة ووليد أنور مدير شؤون اللاعبين.



ويستعد السكة بقوة لإفتتاح مشواره في دوري القسم الثاني بمواجهة الترسانة في الجولة الأولي 25 نوفمبر الجاري.



ويعد هذه الصفقة التاسعه للفريق بعد أن تعاقد مع كل من ..



1- أحمد محمد بلحه لاعب البنك الأهلي

2- إسلام سليمان حارس مرمى أسوان

3- أمير حجازي لاعب دكرنس

4- محمود كلشط لاعب البلدية

5- محمد ريعو لاعب دكرنس

6- عادل فكرى لاعب دكرنس

7- العربي محمد لاعب نبروه

8- والغنينى موسى هولا ى



قائمة نادى السكة الحديد تضم 16 لاعب هم، إبراهيم شعللها، محمد جمال، حازم شعيب،المتولى محمود، عبد العليم السيد، طه زين، حسن بشندى، فوزي الكاشف، أسامة صبحى، محمد رمزي،امادور كونى، فتحي مجدى، محمد عاطف، محمد أحمد ريعو، محمود سعيد الصقر



تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الموسم الجديد



ويضم الجهاز جمعة مشهور مدير فني وكمال اليمني مدرب عام وخالد محمد “بلية” مدرب وإسلام طاهر مدرب مساعد ووائل خليفة مدرب حراس المرمي والدكتور محمد عبدالعال طبيب ووليد نصار أخصائي علاج طبيعي وحسين إبراهيم مدلك ووليد أنور شئون لاعبين ومحمد جمال مدير الكرة، محمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الفريق ومحمود عبد الغفور ومصطفى جميل ويوسف إبراهيم عمال مهمات.

نجح نادي السكة الحديد في التعاقد مع إسلام عفروتو لاعب الأهلي لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إستعدادا لدوري القسم الثاني.