حليمة بولند تنجو من الموت بأعجوبة

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تحدثت الإعلامية حليمة بولند عن تعرضها للموت وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "بولند" قائله: "اليوم شوفت الموت بعيني قسم بالله كنت راح أموت من ابرة البنج بالعيادة لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدة وحسيت ان روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة".



وتابعت:"قمت اتشهد واقرا قرأن وركبولي جهاز الأوكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إنشالله.. الف حمد وشكر لك يا رب ديروا بالكم من البنج والتخدير بالعيادات والله نصيحة من تجربة حبيت افيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب".