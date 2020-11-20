الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق





اقترب مسؤولو الزمالك من حسم ملف التجديد ليوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من نوفمبر الجاري.





تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك





اتفق أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول الأبيض، على تجديد تعاقده مع قلعة ميت عقبة.





ومن المنتظر أن يوقع يوسف أوباما على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك عقب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الزمالك لمواجهة من العيار الثقيل أمام الأهلي الغريم التقليدي في نهائي دوري أبطال أفريقيا نهاية نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.



