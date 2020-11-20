درة عن "من أول السطر " : أتمنى أن يعجبكم المسلسل بقدر ما أحببته
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:52 م
نادين نجدي
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روجت الفنانة درة لمسلسلها الجديد أول السطر من سلسلة "إلا أنا " ، عن طريق نشر صورة بوستر المسلسل عبر صفحتها الرسيمة بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر " .
وعلقت درة على الصورة قائلة :" تابعوا حلقات مسلسلي الجديد أول السطر من سلسلة “إلا أنا” بدءًا من يوم غد السبت للأربعاء على تطبيق “WatchiTMENA” على قناة dmc، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة" .
وأستكملت درة حديثها بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، كما حاز على إعجابها وأحبت الشخصية التي تقدمها فيه" .
حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.
وعلقت درة على الصورة قائلة :" تابعوا حلقات مسلسلي الجديد أول السطر من سلسلة “إلا أنا” بدءًا من يوم غد السبت للأربعاء على تطبيق “WatchiTMENA” على قناة dmc، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة" .
وأستكملت درة حديثها بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، كما حاز على إعجابها وأحبت الشخصية التي تقدمها فيه" .
حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.