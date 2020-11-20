درة عن "من أول السطر " : أتمنى أن يعجبكم المسلسل بقدر ما أحببته

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روجت الفنانة درة لمسلسلها الجديد أول السطر من سلسلة "إلا أنا " ، عن طريق نشر صورة بوستر المسلسل عبر صفحتها الرسيمة بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر " .





وعلقت درة على الصورة قائلة :" تابعوا حلقات مسلسلي الجديد أول السطر من سلسلة “إلا أنا” بدءًا من يوم غد السبت للأربعاء على تطبيق “WatchiTMENA” على قناة dmc، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة" .





وأستكملت درة حديثها بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، كما حاز على إعجابها وأحبت الشخصية التي تقدمها فيه" .





حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.