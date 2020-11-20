درة عن "من أول السطر " : أتمنى أن يعجبكم المسلسل بقدر ما أحببته

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:52 م
درة
درة
نادين نجدي
Advertisements
روجت الفنانة درة لمسلسلها الجديد أول السطر من سلسلة "إلا أنا " ، عن طريق نشر صورة بوستر المسلسل عبر صفحتها الرسيمة بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر " .


وعلقت درة على الصورة قائلة :" تابعوا حلقات مسلسلي الجديد أول السطر من سلسلة “إلا أنا” بدءًا من يوم غد السبت للأربعاء على تطبيق “WatchiTMENA” على قناة dmc، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة" .


وأستكملت درة حديثها بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، كما حاز على إعجابها وأحبت الشخصية التي تقدمها فيه" .


حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

أخبار تهمك

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

جمهورية شبين يفوز على الغزل استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

04:32 م

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»