المنيا يفوز علي ملوي استعدادا للقسم الثاني

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
فاز فريق المنيا علي فريق نادي ملوي ، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الرياضي، وذلك ضمن استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد، والذي سينطلق بعد أيام قليلة. 

افتتح اهداف الفريق المنياوي اللاعب محمود بليه، في الشوط الأول في الدقيقة 29، قبل أن يعزز نفس اللاعب بهدف ثاني في مرمي الفريق الضيف في الدقيقة 34 ، قبل أن يقلص الضيوف الفارق، باحراز هدف لهم، لتنتهي المباراه بفوز المنيا .

ويذكر أن نادي المنيا، قد فاز أمس، علي فريق ناصر الفكرية، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الرياضي، ضمن استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد.

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ ساعة و نصف

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

جمهورية شبين يفوز على الغزل استعداداً للقسم الثاني

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ ساعة

فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

12:34 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

04:32 م

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»