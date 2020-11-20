تعرف على مواعيد عرض مسلسل "هوجان"

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تعرض قناة cbc مسلسل هوجان يومياً فى تمام الساعة 6 مساءً والإعادة الساعة 4.5 مساءً.



كما يتم عرضه على قناة cbc drama الساعة 9 مساءً ، وتتم إعادته الساعة 9 صباحاً والثالثة عصراً.



وتدور أحداث مسلسل "هوجان" حول شاب يعيش بمنطقة شعبية ولديه قدرات خارقة كثني العملات المعدنية بيده وأكل الزجاج، وسحب السيارات بيده بسهولة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من محمد عادل إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

