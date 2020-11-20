جمهورية شبين يفوز على الغزل استعداداً للقسم الثاني

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين الفوز على ضيفه وشقيقة فريق غزل شبين، برباعية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب الجمهورية، في إطار استعدادات الفريقين للقسمين الثاني والثالث للموسم الجديد 2020-2021.

شهد الشوط الأول توازن من جانب الفريقان دون خطورة على حارسا المرمى، وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو الجمهورية 4 أهداف عن طريق مؤمن بدوي، وصلاح فتحي "هدفين" وهدف للاعب أحمد ابراهيم تريكة الوافد من التليفونات.

أدار اللقاء الحكم أيمن منصور، عاونه عبد الفتاح عريشة، وأحمد جوهر، وحضر المباراة ابراهيم الشهدي عضو لجنة المسابقات ومراقب الحكام.

ومن المقرر أن يحل الغزل ضيفا على بنها يوم الأحد المقبل، ثم يستضيف عثماسون يوم الإثنين، قبل إنطلاق القسم الثالث.

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