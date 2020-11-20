الكشف على 866 حالة وإجراء 3 عمليات خلال قافلة جامعة القاهرة بالبحر الأحمر (صور)

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تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة الشلاتين مستشفى الشلاتين المركزى، أعمال القافلة الطبية العلاجية لجامعة القاهرة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ووتحت إشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لتنمية شئون المجتمع وتنمية البيئة، يرافقة فريق اشراف المديرية المكون من مدير الطب العلاجى ومدير أدارة المستشفيات ومدير أدارة مكافحة العدوى والجودة والإدارة الهندسية.



وقام وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ورئيس مدينة الشلاتين، بالاطمئنان على المرضى وتوافر الأدوية وتلقيهم العلاج وصرفه بالمجان.



جدير بالذكر أن القافلة الطبية تتضمن مدن حلايب وشلاتين وأبورماد وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الجنوب، وتشمل القافلة على مختلف التخصصات ( الباطنة، التخدير، الأشعة، والصدر، والأطفال، والرمد، والجراحة، والأشعة، والجلدية، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والنساء، والمخ والأعصاب،وجراحة الأورام، والأسنان،والعظام، والتحاليل،والأوعية الدموية،والمسالك البولية وايضا إجراء العمليات اللازمة.



وتم الكشف على 866 حالة وتم إجراء ١٢عملية خلال أول يومان من القافلة على التوالى وستستمر القافلة مواصلة أعمالها غدا بأبو رماد وذلك خدمة لأهالى جنوب البحر الأحمر.