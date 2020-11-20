إدارة النجم الساحلي ترفض التعاقد مع المدرب جابريال كالديرون

أعلن زبير بية اللاعب السابق للنجم الساحلي والمكلف من إدارة النادي بالتعاقد مع مدرب للفريق، أن إدارة النجم 'صرفت النظر نهائيًا عن فكرة انتداب المدرب الأرجنتيني جابريال كالديرون.





وأضاف زبير بية - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم الجمعة - أن القرار جاء على خلفية 'الشروط المادية المرتفعة التي طالب بها المدرب".



