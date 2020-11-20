عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر لها مساء غدٍ السبت في دور الـ8.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

فيما تم استبعاد كل من: علي لطفي ومحمد هاني وجونيور أجاي ومحمود متولي للإصابة، ومحمود كهربا وصالح جمعة للإصابة بفيروس كورونا، وعلي معلول.

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