أسعار النفط تتجه لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
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 لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط اليوم، الجمعة، فيما تتجه الأسعار صوب تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكن مخاوف الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجدد إجراءات العزل العام في عدة دول تكبح تسجيل الخام لأي مكاسب أخرى.
 
وتلقت أسواق النفط دفعة هذا الأسبوع بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لكوفيد-19 وآمال في أن أوبك وحلفاءها سيواصلون كبح الإنتاج.
 
وارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 44.25 دولار للبرميل.
 
ولم يطرأ تغير يُذكر على عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا عند 41.90 دولار للبرميل. كما استقر عقد خام غرب تكساس للتسليم في نوفمبر، الذي ينتهي أجله اليوم، الجمعة، أيضا عند 41.74 دولار.
 
وتلقت أسعار برنت الدعم أيضا من مؤشرات على تحرك صفقة تحفيز في واشنطن.

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