فيروس كورونا يعود بفوائد على نجم ريال مدريد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فترة الحجر الصحي التي قضاها البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني بعد إصابته بفيروس كورونا عادت ببعض الفوائد على النادي الملكي والنجم البلجيكي نفسه فبالإضافة إلى التعافي من الفيروس المميت ظهر بصورة جديدة.

وأكد الصحفي إيدو أجيري في برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن هازارد ظهر مختلفا في التدريبات بعد عودته من الحجر، حيث خسر ثلاث كيلوجرامات من وزنه.

وأوضح إيدو أجيري أن هازارد اعتاد خلال مسيرته على كسب بعض الوزن عند العودة من فترات التوقف عن التدريبات والمباريات سواء مع تشيلسي أو ريال مدريد.

وألمح إيدو أجيري أن هازارد ظل في الحجر الصحي 12 يومًا قبل الإعلان أمس عن تحول مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إيدو أجيري إلى أن ريال مدريد يستعد لمواجهة فياريال غدا السبت في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

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