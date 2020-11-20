جيرالدو يتواجد في الأهلي بعد العودة من أنجولا

تواجد الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في استاد التتش ‏بالجزيرة، بعد عودته من أنجولا وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذي خاض ‏مواجهتي الكونغو الديمقرطية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.‏





وخاض جيرالدو جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم؛ ‏استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» التي تقام مساء غدٍ على استاد برج العرب في دور الثمانية ‏ببطولة كأس مصر.‏





وتواجد جيرالدو اليوم وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني قبل سفره إلى أنجولا‏ للانضمام إلى منتخب بلاده.‏



