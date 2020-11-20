جيرالدو يتواجد في الأهلي بعد العودة من أنجولا
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:30 م
علي نبوي
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تواجد الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في استاد التتش بالجزيرة، بعد عودته من أنجولا وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذي خاض مواجهتي الكونغو الديمقرطية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.
وخاض جيرالدو جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» التي تقام مساء غدٍ على استاد برج العرب في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وتواجد جيرالدو اليوم وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني قبل سفره إلى أنجولا للانضمام إلى منتخب بلاده.