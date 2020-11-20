إنتشال جثة ثالثة من عقار الجمرك المنهار بسبب الأمطار بالإسكندرية



وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين بالعقار، مكلفا بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، معطيا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.



وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.



وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري.

كانت ناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.



كما تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى، وتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:



• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.



• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.



• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.



• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.



• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.



• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من انتشال الجثة الثالثة لسيدة، من العقار المنهار بحي الجمرك.وكانت تمكنت القوات من إنتشال جثة لقى طفلين بالعقار وعقب ذلك انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الدور الثالث والأخير من العقار حتى سقف الدور الأرضي.