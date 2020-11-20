توزيع 140 طن تقاوي شعير مجانا لمزارعي مطروح

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
 قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتوزيع 140 طن شعير مجانا على مزارعي مطروح للاستفادة من مياه الامطار في مناطق الزراعات المطرية

وقال القصير  إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية محافظة مطروح وبالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" تم تخصيص 1.8مليار جنية لمحافظة مطروح لتنمية المناطق الصحراوية والرعوية والوديان وإقامة السدود والبنية الأساسية .

واكد القصير انه مشروعا متكاملا يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وسوف يبدأ تنفيذه في القريب العاجل مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم لمزراعي مطروح سواء من خلال الإرشاد الزراعي أو التقاوي والشتلات المجانية بالإضافة إلى الدعم الفني من مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

من ناحيته أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والمحافظة من أجل تنمية المناطق الرعوية والوديان ومشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة معبرا عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة والتي استمرت لمدة يومين .

قام د عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء قال إن وزير الزراعة بتوزيع  140 طن من تقاوي الشعير مجانا على 2333 مزارع بمناطق مرسى مطروح ورأس الحكمة والنجيلة والضبعة والسلوم وسيدى براني لزراعة 4666 فدان 

واضاف زغلول أن التقاوي من انتاج وزارة الزراعة بالإضافة إلى إقامة 227 حقل إرشادى لتوعية المزارعيين بأساليب الزراعة وأصناف التقاوي الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة قام أمس بزيارة لمحافظة مطروح استمرت لمدة يومين تفقد خلالها بعض المشروعات الزراعية بمدينة سيوه والتقى مع عمد وعواقل مطروح ناقش معهم آفاق التنمية في المحافظة.

أخبار تهمك

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني وأجاي في التدريبات الجماعية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

03:02 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

01:31 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»