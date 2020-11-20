تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي





حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏





وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏





وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية.‏





وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏



