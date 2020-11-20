تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل  الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية.‏

وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏

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