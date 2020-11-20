حبس سائق تسبب في مقتل طفل بشبرا الخيمة

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أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في قتل طفل، صدمه بسيارة ميكروباص كان يقودها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى تهشيم رأسه.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم بمنطقة أم بيومي بدائرة القسم.



بالفحص والانتقال تبين وفاة طفل يدعى حازم، يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر قيام سائق سيارة ميكروباص باصطدامه، أثناء سيره بسرعة زائدة تم ضبط السائق وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.