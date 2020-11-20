صلاح محسن وأكرم توفيق يشاركان في مران الأهلي

شارك الثنائي صلاح محسن، وأكرم توفيق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الجماعي للفريق‏ الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما إلى ناديي الجونة ‏وسموحة.‏





وشارك صلاح محسن وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني ‏خفيف وتدريبات الكرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد ‏السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏





وكان محمد شريف العائد أيضًا لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي قد انتظم في ‏المران الجماعي للأهلي أمس الخميس.



