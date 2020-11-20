صلاح محسن وأكرم توفيق يشاركان في مران الأهلي
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:13 م
علي نبوي
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شارك الثنائي صلاح محسن، وأكرم توفيق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما إلى ناديي الجونة وسموحة.
وشارك صلاح محسن وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وكان محمد شريف العائد أيضًا لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي قد انتظم في المران الجماعي للأهلي أمس الخميس.