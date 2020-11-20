درة تواصل تصوير حكاية "أول السطر"









تواصل النجمة درة تصوير حكاية "أول السطر" وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل " إلا أنا".













وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة.

وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح .

ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي .والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال انور.













الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.













مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.











