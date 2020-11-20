"المحطة".. مُتتالية قصصية جديدة للكاتب سيف علي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
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يُصدر قريبًا الكاتب الشاب سيف علي، مُتتالية قصصية جديدة، بعنوان "المحطة"، والتي تصدر عن دار "أحرف" للنشر، وتضم 14 قصة وخمسة نصوص قصيرة في كتاب من القطع المتوسط.



وقال علي إن قصص المُتتالية تدور حول سلوكيات تدور في الشوارع، تضم حكاياتها شخصية واحدة اعتادت الانتظار لساعات طويلة على محطة حافلة في إحدى المناطق النائية حتى تأتي الحافلة التي تُقِله إلى وجهته، من هنا اعتاد مُراقبة الوافدين على المحطة، ويروي حكاياتهم.



 وأضاف علي إن غلاف المُتتالية لايزال قيد التصميم، ومن المتوع أن تشارك ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والخمسين، والمزمع إقامتها في نهاية شهر يناير من العام المُقبل 2021.

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