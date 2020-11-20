إنجى علاء تغازل جمهورها فى أحدث ظهور: "حارب من أجل نفسك"

Advertisements

شاركت الكاتبة إنچي علاء جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إنجي بالصورة بضحكة عفوية ، بالكاچول مرتدية توب أبيض وچاكت چينز أزرق ونظارة شمس سوداء.



وعلقت إنچي على الصورة وكتبت : حارب من اجل نفسك ونفسك سوف تحارب من أجلك ، القوة التي يبعثها الله فى داخلك.



والجدير ذكره أن المؤلفة والسيناريست إنجي علاء تعاقدت على مسلسل كوفيد ٢٥ مع شركة سينرجي والمسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١ وقد انتهت من كتابة عشر حلقات من العمل وجاري كتابة باقي حلقات العمل.