الأنبا باخوم يترأس احتفالية القديسة حنة بالعجمى
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:02 م
ماريان عيد
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ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشُؤون الإيبارشية البطريركية، الاحتفال بالذبيحة الإلهية، وشارك نيافـتَـه القمص يوحنا أبادير، راعي كنيسة القديسة حنة (سانت آن)، بالعجمي بالإسكندرية.
تحدث نيافـتُـه في كلمة العظة عن "الله قادر أن يُنبِتَ الحياة من قلب الموت"، فكما خرجت العذراء مريم من قلب العُقم، هكذا من خلال اتحادنا بالأسرار، الله قادر أن يحول الموت والألم بداخلنا إلى حياة.
تحدث نيافـتُـه في كلمة العظة عن "الله قادر أن يُنبِتَ الحياة من قلب الموت"، فكما خرجت العذراء مريم من قلب العُقم، هكذا من خلال اتحادنا بالأسرار، الله قادر أن يحول الموت والألم بداخلنا إلى حياة.
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