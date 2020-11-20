الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني وأجاي في التدريبات الجماعية
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:00 م
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني وجونيور أجايي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من الإصابة.
وأكد مدير الكرة أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب التتش، فيما اشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.
ويخوض الأهلي غدا مواجهة أبوقير للأسمدة على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.