الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني وأجاي في التدريبات الجماعية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني وجونيور أجايي لاعبا الفريق الأول لكرة ‏القدم، سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة.‏


وأكد مدير الكرة أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏


وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ‏توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.‏


ويخوض الأهلي غدا مواجهة أبوقير للأسمدة على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ‏ببطولة كأس مصر.‏

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