ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة 20 -11 -2020

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:54 م
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رويترز
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سجلت أسعار النفط اليوم، 44.25 دولار للبرميل وذلك  للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 5 سنتات أو ما يوازى 0.1%، وسجل عقد خام غرب تكساس للتسليم في نوفمبر، الذي ينتهي أجله اليوم الجمعة، 41.74 دولار للبرميل.

 
لم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تتجه الأسعار صوب تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكن مخاوف الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجدد إجراءات العزل العام في عدة دول تكبح تسجيل الخام لأي مكاسب أخرى وفقا لرويترز. 

 
يذكر أن الاتفاق المبرم بين دول مجموعة "أوبك+" يتضمن تقليص تخفيضات الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع 2021 إلى 5.8 مليون برميل يوميا، علما بأن الاتفاق سيستمر حتى أبريل 2022 .

 
ويبحث تحالف أوبك+،  سياستها للإنتاج في اجتماع يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر.

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العقود الآجلة أسعار النفط ترتفع أسعار النفط اليوم

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