وفاة شاب وإصابة آخرين إثر إنهيار جزئي بعقار في كرموز

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شهدت منطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنهيار جزئي في عقار، نتيجة للأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، مما تسبب في وفاة شاب وإصابة 4 اخرين.

تلقت غرفة حى غرب، بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق فى شارع مسجد السلطان بمنطقة كرموز وتم الوصول إلى محل البلاغ، ونقلت سيارات الإسعاف، شخص متوفى شاب و4 مصابين إلى مستشفى الاميرى الجامعى.

كانت ناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.
 
كما تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى، وتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
 
• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
 
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
 
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
 
• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
 
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني وأجاي في التدريبات الجماعية

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

03:02 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

01:31 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»