برفقة علي قدورة وحسن شاكوش.. نور التوت يشوق جمهوره لمهرجان "كلوا راح"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق مؤدي المهرجانات نور التوت جمهوره ومحبيه لعمل غنائي جديد بعنوان " كلوا راح".

ونشر نور التوت صورة تجمعه بمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعلي قدورة ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : كلوا راح قريباً.

والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير".

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