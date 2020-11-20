برفقة علي قدورة وحسن شاكوش.. نور التوت يشوق جمهوره لمهرجان "كلوا راح"
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:43 م
فايقة محمد عادل
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شوق مؤدي المهرجانات نور التوت جمهوره ومحبيه لعمل غنائي جديد بعنوان " كلوا راح".
ونشر نور التوت صورة تجمعه بمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعلي قدورة ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : كلوا راح قريباً.
والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير".
ونشر نور التوت صورة تجمعه بمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعلي قدورة ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : كلوا راح قريباً.
والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير".