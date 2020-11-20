التخطيط تؤكد تشجيع الدفع الإلكتروني لمكافحة الفساد وتحقيق الشمول المالي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:35 م
هالة السعيد
هالة السعيد
الفجر الاقتصادي
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شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس، كمتحدث رئيس في فعاليات منتدى الإقليم التشاوري رفيع المستوى لأفريقيا، حيث ألقت كلمة أمام مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أجندة 2030.
 
شهدت المائدة حضور كل من زينب أحمد، وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني فى نيجيريا، هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي فى السودان، ديفيد ماسوندو، نائب وزير المالية بجنوب إفريقيا.
 
وأشارت "السعيد"، فى كلمتها، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن اجتماع المائدة لمستديرة جاء للإقرار بأهمية تحدي التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs) والفساد ، ومعالجة التأثير المدمر على إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مؤكدة أن هذا الحدث هو فرصة لزيادة تعزيز جهودنا الجماعية لتعزيز المساءلة المالية والشفافية والنزاهة، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع العمل وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
 
وقالت "السعيد"، إنه ينبغى أن تُركز الجهود بشكل جماعي لسد فجوة التمويل فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البلدان تحتاج إلى مزيد من التمويل حتى تتمكن من تسريع تحقيق تلك الأهداف، والتأكيد على الالتزام بالنزاهة المالية.
 
وأوضحت هالة السعيد، أن أزمة جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية القواعد الضريبية المستقرة من أجل تمويل الرعاية الصحية الشاملة والنظم الصحية، وكذلك شبكات الحماية الاجتماعية لضمان سبل العيش، مطالبة بضرورة معالجة التحديات العالمية مثل التهرب الضريبي لتجنب انخفاض الإيرادات الوطنية. إلى جانب ذلك، يؤدي الفساد والجرائم المالية إلى تحويل الموارد المخصصة للاستثمار في التنمية المستدامة.

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