افتتاح مسجد الإمام الشافعي بعد ترميمه وإقامة شعائر صلاة الجمعة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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افتتحت وزارة السياحة والآثار، ووزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الإمام الشافعي، حيث أقيمت به شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

وتفقد وزيرا السياحة والأوقاف أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي والتي بدأت في مارس 2017 تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

ومشروع ترميم الجامع هو مشروع ضخم قامت به شركة المقاولون العرب لما لها من خبرة في هذا المجال تحت إشراف الوزارة بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، مشيرا الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير المنطقة ككل مثل ما يجري الان من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة حول المتحف القومي للحضارة المصرية من كباري وطرق وكذلك مرور موكب المومياوات الذي ستشهده هذه المنطقة اثناء نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير الى المتحف القومي للحضارة المصرية.

ومسجد الإمام الشافعي فقد شيد في عهد الخديوي محمد على توفيق عام ١٣٩٩ هجرية/ ١٨٩٢ ميلادية وهو يتبع طراز المساجد المغطاة ومشيد من الحجر الجيري وسقفه من الخشب تتوسطه شخشيخة مربعة. ملحق بالجامع قبة ترجع للعصر الأيوبي.

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