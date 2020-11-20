وفاة طفلين والبحث عن أخرين في عقار الجمرك بالإسكندرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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لقى طفلين مصرعهما، اليوم الجمعة، في إنهيار عقار بحي الجمرك، فيما جاري البحث عن 2 أخرين أسفل الأنقاض، وذلك نتيجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض له المحافظة.

وتواصل قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، لمحاولة إنقاذ الأخرين، وقد حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وقيادات المحافظة والأمن.

كان إنهار سقف غرفة في الطابق الثالث العلوي، انهارت على الغرف التي أسفلها، وقد احتجز سيدة وطفلين وطبيب، وقوات الحماية المدنية تحاول الأنقاذ، والانهيار قد تسبب في إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى.

وقد اشتكى أهالي المنطقة إلى محافظ الإسكندرية مشكلة البيوت القديمة، لعدم رغبة أصحاب العقارات في الإزالة أو الترميم، مشيرون إلى أنها مشكلة حي بأكمله.
وتشهد محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة تساقط أمطار غزيرة ورعدية قد تسببت في غرق عدد من الشوارع الرئيسية والهامة في محافظة الإسكندرية.

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