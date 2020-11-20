انتحار شاب بإلقاء نفسه في النيل بالقناطر الخيرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تخلص صاحب ورشة ملابس من حياته، اليوم الجمعة، بإلقاء نفسه من فوق كوبري على النيل بمنطقة باسوس على الطريق الدائري، مركز القناطر الخيرية، وأسرعت قوات الإنقاذ النهري إلى المكان، وجرى انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد تلقيه بلاغا بانتحار شخص بالقاء نفسه من أعلى كوبري الدائري بمنطقة باسوس في النيل دائرة المركز.

انتقل العميدان ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات، ومحمد غيث مأمور المركز، وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى "محمد.ر.ب" 22 عامًا، صاحب ورشة ملابس، ويرتدي ملابسه كاملة، وجرى التعرف عليه من قبل أسرته، ونقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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