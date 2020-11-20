الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي الجونة تعاقده رسميا مع ٦ صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم المقبل.


وكشف النادي الساحلي عبر حساباته المختلفه بمواقع التواصل الاجتماعي عن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم.


وأعلن الجونة تعاقده مع كلا من أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى قادمًا من مصر المقاصة، ونور السيد قادمًا من الاتحاد السكندري، ومحمود الجزار معارًا من الأهلي، وأحمد عامر من أسوان ومحمد رجب مهاجم الإنتاج الحربي، ومحمد حبيب ياكين.

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