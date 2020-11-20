رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد "ديربي" مدريد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
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حددت رابطة الليجا الإسبانية مواعيد مباريات الجولة 13 من "الدوري الإسباني"، ومن أبرزها "ديربي" العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الذي سيقام في 11 ديسمبر 2020.


وفي إطار منافسات نفس الجولة سيستقبل برشلونة ليفانتي مساء اليوم التالي.


أما في الجولة 14، فسيحل إلتشي ضيفاً على أتلتيكو مدريد يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، وبعدها سيستضيف برشلونة فالنسيا، بينما سيحل ريال مدريد ضيفاً على إيبار في اليوم التالي.


وفي الجولة 15 سيقوم أتلتيكو مدريد بزيارة ريال سوسييداد يوم 22 ديسمبر (كانون الأول)، في حين سيحل برشلونة ضيفاً على بلد الوليد في اليوم نفسه.


وفي مساء اليوم التالي، سيستضيف ريال مدريد فريق غرناطة في إطار منافسات الجولة 13 من "الدوري الإسباني

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