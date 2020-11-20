للعام الرابع على التوالي.. ميلاد أبى رعد المخرج اللبنانى الأفضل فى مهرجان الفضائيات العربية





حصل المخرج اللبنانى ميلاد أبي رعد، على جائزة أفضل مخرج لبناني لعام 2020، عن برامجه الشهيرة التي أخرجها على قنوات القاهرة والنَّاس، فى مهرجان الفضائيات العربية، حيث يتولى أبي رعد مهمة الإشراف على شاشة القناة منذ العام ٢٠١١.













جائزة أفضل مخرج لبنانى ليست الجائزة الوحيدة التي يحصل عليها ميلا أبى رعد، فقد حصل برنامجا "العباقرة" و"شيخ الحارة والجريئة" اللذين يخرجهما ميلاد أبي رعد على جائزتين فى المهرجان









أضفى المخرج ميلاد أبى رعد على شاشة القاهرة والناس، روح خاصة لا تتواجد في غيرها من الشاشات، باقة من البرامج الجذابة والمميزة، والتى حققت نجاحات كبيرة في مصر، بل والوطن العربى، على مدار السنوات الـ 10 الماضية.













بصمات المخرج ميلاد أبى رعد لا تتضح وتظهر جلية فقط فى البرامج التى يقوم بتنفيذ أو الإشراف على إخراجها، ولكن أيضا فى رؤيته للشاشة ككل، ومحتواها، وفواصلها، وشعارها ومذيعيها ومعديها والفنيين العاملين بها، وبكل تفصيلة صغيرة قد تهم المشاهد أو لا تهمه.

















الخلفية الدرامية والفنية التى جاء منها المخرج ميلاد أبى رعد، ساهمت فى حد كبير، فى تكوين رؤيته الفنية والإعلامية، فأصبح يدرك تمام ما يحتاجه المشاهد العربى، بل أنه يفاجئ هذا المشاهد بما هو غير متوقع.















