تصل 20 ألف جنيه.. تعرف على أسعار هاتف أيفون 12 في مصر





أعلن الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، عن طرح هاتف iPhone 12 وهاتف iPhone 12 Pro الجديد داخل السوق المصري، بدءا من مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر، وبسعر يبدأ من 19.660 جنيها مصريا.

وكانت الشركة قد أتاحت عملية الحجز المسبق للهواتف الجديدة قبل 5 أيام، ولاقت إقبالا كبيرا من جانب المستخدمين داخل مصر.









ومن جانبه، أعرب إيهاب مدحت نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين، عن سعادته بإطلاق هواتف iPhone 12 الجديدة داخل مصر بهذه السرعة وبعد أسابيع قليلة من إطلاقه عالميا، وهو ما يعد دليلا على اهتمام أبل العالمية بالسوق المصري.









وقال مدحت في تصريحات صحفية، "باعتبارنا الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر فإننا نقوم بتقديم مجموعة من العروض الترويجية بالتزامن مع طرح هواتف iPhone 12 داخل مصر بهدف إتاحتها لكل الراغبين في اقتناء الهاتف الجديد، منها عروض التقسيط حتى 18 شهر بالتنسيق مع مجموعة من البنوك المصرية، وكذلك منح المستخدمين تأمين مجاني للهاتف ضد الكسر".









وتتيح تريد لاين هاتف iPhone 12 الجديد بمختلف ألوانه الخمسة، وهي: أحمر، أزرق، أخضر، أبيض، وأسود، في حين يتاح هاتف iPhone 12 Pro بألوانه الأربعة وهي: ذهبي، فضي، أزرق محيطي، ورصاصي داكن.

أما عن أسعار الهواتف الجديدة فهي كالتالي:









سعر هاتف iPhone 12 نسخة 64 جيجا بسعر 19.660 جنيه مصري

سعر هاتف iPhone 12 نسخة 128 جيجا بسعر 20.990 جنيه مصري

سعر هاتف iPhone 12 نسخة 256 جيجا بسعر 22.900 جنيه مصري

سعر هاتف iPhone 12 Pro نسخة 128 جيجا بسعر 23.990 جنيه مصري

سعر هاتف iPhone 12 Pro نسخة 256 جيجا بسعر 26.900 جنيه مصري

سعر هاتف iPhone 12 Pro نسخة 512 جيجا بسعر 31.500 جنيه مصري









ويأتي هاتف iPhone 12 بشاشة قياسها 6.1 بوصة، من نوع OLED لإتاحة تجربة مميزة للمستخدمين، مع وجود طبقة حماية من السيراميك على الشاشة الأمامية للهاتف.









ويعتمد iPhone 12 على معالج Bionic A14 الأقوى في العالم بمعمارية 5 نانومتر، والذي يساعد على تقليل استهلاك بطارية الهاتف مع إتاحة الفرصة لتسجيل الفيديوهات بتنسيق Dolby Vision بالكامل.









أما كاميرا هاتف iPhone 12 فتأتي بمواصفات فريدة من نوعها، أبرزها تحسين جودة التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة مع إبراز كافة التفاصيل الدقيقة، مع خاصية التثبيت البصري.









ويضم هاتف iPhone 12 بطارية تدوم حتى 17 ساعة في اليوم، وتدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، لتتمكن من شحن 50% من بطارية هاتفك خلال 30 دقيقة فقط.









وتعمل هواتف iPhone 12 الجديدة بتقنية الجيل الخامس، وتدعم مقاومة الماء والغبار IP68.