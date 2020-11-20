الكاتب يزيد العبداللات يطرح رواية "ملحمة النفس"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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طرح حديثًا الكاتب الاردنى يزيد العبداللات، رواية جديدة بعنوان "ملحمة النفس"، ومن المقرر طرح الرواية في معرض القاهرة الدوري للكتاب بدورته الـ54.




تدور  أحداث الرواية  حول عدة قضايا ومشاكل حياتية هامة بما يعتريها من حركات وسكنات، كما جاء فى مقدمتها ،الحديث عن عين الواعى الذى يروم إصلاح أوضاع خربها الجهل والتعصب من خلال ما يجود به قلمها وهو يعتصر روحه مدادًا على أوراق القصص، محاولًا أن يكشف ولو عن بعض ما يعترى مجتمعنا العربى وبالأخص المرأة من معاناة سببتها ظروف كانت تارةً جراء القهر الذى يرزح تحته بأسباب ذاتية ولأسباب خارجية تارةً أخرى.

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