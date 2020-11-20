هنا الزاهد طبيبة طوارئ في قصة "قولي لأحمد".. تعرف على التفاصيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements



انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد.



وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور دكتورة تعمل في قسم الطوارىء بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.



وأعرب إياد صالح- في تصريحات صحفية- عن سعادته للعمل في هذا المسلسل مع المخرج خالد الحلفاوي، والمنتج كريم أبو ذكري، خاصة وأنه ليس أول مشروع يجمعهما، فتعاونا سويا قبل قصة "قولي لأحمد" في مسلسل يحمل اسم "عالم افتراضي" وتم تجهيزه ومن المفترض بدأ العمل فيه مع مطلع العام المقبل.




"حلوة الدنيا سكر".. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.




ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يوافق على رحيل الفيراري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

01:31 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

01:40 م

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»