كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا خلال تواجده في مصر خلال فترة التوقف الدولي.









كلوب قال في مؤتمر مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي :"صلاح سيعود اليوم تقريباً، العملية تبدأ فعلاً عندما يحصل على نتيجة فحص سلبية، بخصوص حضوره لحفل زفاف أخيه ليس لديه ما أقوله للعلن".









وأضاف :"كنت في المانيا الصيف الماضي ودعاني أحد أصدقائي لعيد ميلاده، حضر حينها 50 شخصاً الحفل وبأخر لحظة قررت عدم الذهاب، يجب الإلتزام بالتعاليم الصحية من نفسك".









وزاد :"حفل زفاف أخيه هي لحظة مميزة لأي شخص بالواقع وربما ببعض الدول لها أهمية قصوى لكن عموماً لاعبي ملتزمين جداً".









واختتم :"كلوب: "تفاهمت مع صلاح وتحدثت معه على الهاتف بسبب ما حصل، ليس هنالك شيء أخر".