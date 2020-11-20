تركيا تعتقل 101 شخص بزعم تهمة الإرهاب

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:40 م
شرطة تركية
شرطة تركية
وكالات
Advertisements

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 101 شخص في إطار ما وصفته تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.

 

وأوضح المصدر، أن السلطات التركية بدأت عملية الاعتقال من إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد وبحثت في أربع مدن، وتم اعتقال 74 مشتبها به حتى الآن، مشيرا إلى أن من بين الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال محامين وأطباء.

 

وعثرت السلطات على أسلحة ووثائق ومواد رقمية في عناوين المشتبه بهم، الذين يعتقد أنهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطي.

 

وقالت مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية المعنية بتركيا ميلينا بويوم، إن اعتقال المحامين يتعارض مع الإصلاحات القضائية التي ذكرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا اﻻرهاب

أخبار تهمك

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يوافق على رحيل الفيراري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

السلطات التركية تعتقل 14 جنديا وموظفا حاليين وسابقين في الجيش

تركيا: اعتقال قيادي في حزب العمال الكردستاني

تركيا تعتقل 275 عسكريا للاشتباه بدورهم في محاولة الانقلاب عام 2016

أحمد موسى يدشن هاشتاج "أردوغان شلح جيشه" (فيديو)

الخارجية الأمريكية: إدانة تركيا لموظف في قنصليتنا يهدد العلاقات بين البلدين

تركيا تصدر أوامر باعتقال 60 شخصا في 30 مدينة لارتباطهم بجماعة جولن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

01:31 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

01:40 م

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»