"الأرصاد" تعلن تفاصيل ذروة حالة عدم الاستقرار في حالة الجو وقوة الامطار

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل عن تكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد بأكمله يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة غزيرة أحيانا على مناطق من الدلتا والقاهرة.

وأوضحت الهيئة أن ذروة حالة عدم الاستقرار في الطقس وقوة الأمطار على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتستمر حتى الساعات الأولى لصباح الغد السبت كما تنشط الرياح الغربية على مناطق من شمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة أن يكون الطقس اليوم الجمعة، لطيفا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس معتدلا في جنوب سيناء والرياح معتدلة وقد تنشط أحيانا، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد بينما تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.

كما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء. 

وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري تكون "متوسطة"، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش) أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا أما على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد فيتوقع أن تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة (نسبة توقع 30 % تقريبا).

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