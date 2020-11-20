عرض حكاية "أول السطر" لدرة بداية من غداً السبت

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تبدأ قناة dmc فى عرض حكاية "اول السطر" للفنانة درة بداية من غداً السبت الساعة الثامنة مساءً. 



تعد حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.



مسلسل "إلا أنا"، يضم ثماني حكايات، وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والحكاية السابعة "ربع قيراط" التي تقوم ببطولتها ريهام عبد الغفور، والتي تُعرض حاليًا على قناة"Dmc".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية مشاركتها في مسلسل "بلا دليل"، الذي شارك في بطولته خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، وتأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.

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