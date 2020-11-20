سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 20-11-2020
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:48 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 20-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.42 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.
وجاءت أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوم كالتالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.42 جنيه للشراء .
18.54 جنيه للبيع .
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.42 جنيه للشراء .
18.60 جنيه للبيع .
سعر اليورو فى بنك مصر
18.44 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.40 جنيه للشراء.
18.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.40 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.43 جنيه للشراء.
18.59 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.40 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
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