سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 20-11-2020

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:48 م
اسعار اليورو
اسعار اليورو
الفجر الاقتصادي
Advertisements
استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 20-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.42 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.


وجاءت أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوم كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.42 جنيه للشراء .

18.54 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.42 جنيه للشراء .

18.60 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.44 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.40 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.43 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أسعار اليورو مقابل الجنيه أسعار اليورو بالبنوك أسعار اليورو اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الزمالك يوافق على رحيل الفيراري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 5-9-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 6-9-2020 أمام الجنيه المصرى

أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك اليوم الجمعة 25-9-2020

سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 2-10-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 4-10-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 5-10-2020 أمام الجنيه المصرى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

01:31 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

01:40 م

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»