استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 20-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.42 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.









وجاءت أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوم كالتالي:



