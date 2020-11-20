مستشار بأكاديمية ناصر: "العالم كله بيجري علينا حتى يتدرب معانا"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب المصري السوداني المشترك "نسور 1" يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والسودان، ووجود شراكة حقيقية وواقعية لمجابهة التحديات التي قد تطرأ على الدولتين. 

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن التدريب المشترك راقي المستوى ومحترف، لافتا إلى أن التدريبات المشتركة يساهم في تحديد نقاط القوة والضعف للتعامل مع أي تهديدات محتملة، منوها بأن مثل هذه التدريبات يعظم من قدرات القوات المسلحة في التعامل مع ظروف مختلفة.

وأضاف، "العالم كله بيجري علينا حتى يتدرب معانا.. المقاتل المصري نوعية مختلفة"، مؤكدا أن مصر تتميز بوجود بنية أساسية قوية متمثلة في أبنائها". 

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حضر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصرى السودانى المشترك " نسور النيل – 1" والذى يجرى تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وبدأت المرحلة الرئيسية بشرح تفصيلى تضمن المهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة بالتدريب للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والضباط والأطقم الفنية وعناصر القوات الخاصة لتنفيذ أى مهام توكل إليهم.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوى حيث شمل التدريب مهام الإستطلاع والإعتراض والمعاونة الجوية والأرضية والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية وأعمال الدعم الإدارى إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين ومهام البحث والإنقاذ القتالى، وقد عكست فاعليات التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق التام بين الجانبين، وإحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية، ثم قام رئيسا أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب.

وفى النهاية ألقى الفريق محمد فريد كلمة نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القيادتين السياسية والعسكرية فى السودان الشقيق، كما أثنى على ما شاهده من إستعداد قتالى عالى للعناصر المشاركة فى التدريب والتى تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى قد تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

من جانبه أشاد السيد رئيس هيئة الأركان السودانية بالزيارة التى تعد استمرارًا للعلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل المشترك.
حضر المرحلة الرئيسية من التدريب قائد القوات الجوية المصرية وقائد قوات الصاعقة المصرية وقائد القوات الجوية السودانية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وعدد من كبار رجال الدولة السودانيين والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية السودان.

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