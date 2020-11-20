"جوجل" يحتفل بـ"يوم الطفل العالمي".. معلومات يجب أن تعرفها عن هذا اليوم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
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يحتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، باليوم العالمي للطفولة، بتغيير شعاره الشهير في ذلك اليوم، ليتناسب مع "اليوم العالمي للطفولة" أو "يوم الطفل" وهو احتفال دولي يهدف إلى تعزيز رفاهية وسعادة الطفل.

تعود أصول "يوم الطفل العالمي" إلى شهر يونيو من عام 1856، عندما قام الطبيب والقس تشارلز ليونارد، بإطلاق خدمة مخصصة لبراءة الطفل، وألقى في ذلك اليوم خطابا لاقى شعبية واسعة، والتي ساهمت في إطلاق احتفالية معروفة بـ "يوم الورود".

وكانت أول دولة في العالم تخصص عطلة وطنية لأطفالها هي تركيا، في يوم 23 أبريل عام 1929.

وأطلقت هيئة الأمم المتحدة "يوم الطفل" كحدث دولي رسميا في عام 1954.

وبعد مرور 5 سنوات، أصبح الاحتفال مرتبطا بإعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتميز بتاريخ اعتماد هذا التشريع بعد ذلك في 20 نوفمبر.

ويختلف الاحتفال بـ "اليوم العالمي للطفل" من بلد لآخر، حيث أن الصين وجمهورية التشيك والبرتغال يحتفلون به في الأول من يونيو.

والهدف من الإعلان عن "يوم الطفل العالمي" مهم جدا، فهو يرسخ قيمة عالمية للمرة الأولى، كما أنه يذكر العالم بشكل لا التباس فيه، أن "البشرية مدينة للطفل بأن تمنحه كل ما هو أفضل".

كذلك من أهداف ذلك الاحتفال، تشجيع "الأخوة والتفاهم في جميع أنحاء العالم بين الأطفال، ودعوة المراهقين إلى التفكير في مكانهم في العالم، والنظر في القضايا التي تهمهم، وكيف يمكن للمجتمع أن يسعى لمعالجتها".

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