أمن المنيا ينهي خلافات 4 أعوام بين عائلتي «عبد الرازق وعبد العليم»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيرى
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نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بمركز دير مواس، جنوب المنيا، في إنهاء نزاع بين عائلتي «أولاد عبد الرازق» و«أولاد عبدالعليم»، بقرية زعبره، بدائرة المركز، استمر على مدار 4 سنوات، بسبب خلافات الجوار، ولعب الأطفال.

تلك الخلافات التي أسفرت عن إصابة أكثر من 15 شخصًا من الجانبين، والقبض على متهمين، بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش خلال التربص بالطرق.

أقيمت جلسة الصلح تحت إشراف اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، وبحضور حكمدار الجنوب، ومأمور مركز شرطة دير مواس، والمقدم احمد الصفطي، رئيس مباحث المركز، وأعضاء لجنة المصالحات. وبحضور أفراد من العائلتين.

وبعد تداول الأقوال من الجانبين، تم الاتفاق على التراضي، والصلاح والتوقيع على شروط عقد الصلح، والذي يتضمن شرط جزائي مليون جنية.

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