



(ادخل الآن) | link سريع لتقديم تظلمات تكافل وكرامة 2020 بعد الإعلان عن زيادة عدد المستفيدين من الدعم (وزارة التضامن الاجتماعي)





نعلن لكم عن رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة، من خلال تصريح أدلت به الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت فيه على إضافة حوالي ٥٠ ألف أسرة إلي دعم تكافل وكرامة، وقد أكدت الوزيرة أن الوزارة تبحث عن الأشخاص المستحقين للدعم، حتى تتمكن من توصيل الدعم لكافة الأفراد المحتاجين له، ولكن قبل كل ذلك يتم بحث ومراجعة البيانات الخاصة لكل أسرة للتأكد من حقهم في الحصول على الدعم من عدمه.





رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة

إذا كنت ترى أنك أحد الأفراد المستحقين للدعم تكافل وكرامة الذي امتحانات التضامن الاجتماعي، ولم تحصل عليه حتى الآن، فعليك القيام بتسجيل تظلم خاص بك، ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:





- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- ومن ثم عليك تسجيل الدخول علي الموقع.

- إدخال كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع مثل، (الاسم، الرقم القومى، العنوان كاملا).

- قم بإدخال الشكوى في الخانة الخاصة بها.

- الضغط على زر إرسال.





صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش ودعم تكافل وكرامة الذي أطلقه رئيس الجمهورية لبعض الأشخاص والأسر التي تتوفر فيها الشروط الخاصة بالدعم، ومن خلال الخط الساخن التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وهو ١٩٦٨٠ الاستعلام عن كل ما يتعلق بهذا الدعم.





حيث أكدت السيدة "نفين القباج" أن الوزارة ملزمة بتوصيل الدعم لكافة الأسر المستفيدين منه، دون إلغاء أي فرد منهم، أو دون إلغاء أسرة مستحقة للدعم، كما أن الدولة تحاول توصيل الدعم الأفراد الأكثر احتياجا، وبعد فتح باب التظلمات أكدت الوزيرة أن عدد التظلمات المقدمة تراجعت بنسبة كبيرة قد وصلت إلي ٦٤%.





ويتم العمل بجهد من خلال كافة مسؤولين الدول حتى يصل الدعم إلى جميع المستحقين له، وقد وضعت الوزارة خطوات يمكن من خلالها الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة، ويمكن ذلك للجميع من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ويقوم بإدخال الرقم القومي والاستعلام عن التظلم.



